Mandolinenclub Dreisbach ist auch mit 100 noch jung

Der Mandolinenclub „Jugendlust“ Dreisbach kann auf eine lange Geschichte blicken. Die Wurzeln des Vereins reichen bereits ins Jahr 1924 zurück, als zunächst der Wanderclub „Jugendlust“ von einigen jungen Männern (Wilhelm Becher, Josef Biel, Josef Heidrich, Willi Helsper, Paul Henn, Alfons Leukel, Heinrich Leukel, Ludwig Kleppel und August Kremer) gegründet wurde. Ein Jahr später, 1925, wurde der Club als Verein eingetragen. Ging es dabei zuerst nur darum zu wandern, entstand rasch der Wunsch, bei diesen Gelegenheiten auch zu singen und zu musizieren. So wurden vier Violinen, vier Mandolinen und zwei Gitarren gekauft – der Grundstock für den späteren Mandolinenclub, der Ende Juni seinen 100. Geburtstag gefeiert.

i Singen und Geselligkeit gehörten auch 1961 schon für den Mandolinenclub zum Vereinsleben dazu. Mandolinenclub Dreisbach

Die Pioniere des Clubs begeisterten damals mit ihrer Musik die Zuhörer auf ihren Wanderungen, die bis Koblenz, Herborn und Dillenburg gingen. Durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten und den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges jedoch kam das Vereinsleben kurz darauf völlig zum Erliegen.

Erst zehn Jahre nach dem Krieg ging es weiter

Im Jahr 1955 wurde der Verein dann wiederbelebt. Winfried Held erlernte das Mandolinenspiel, konnte Gleichgesinnte dafür begeistern und ihnen seine Kenntnisse weitervermitteln. 1956 wurde die Satzung des Mandolinenclubs „Jugendlust“ verabschiedet, Winfried Held als Vorsitzender und Dirigent des Orchesters gewählt. Das Amt des Dirigenten übte er 30 Jahre bis 1985 aus. 1971 erfolgte die offizielle Umbenennung des Vereins in den heutigen Namen.

i Das Foto zeigt das Orchester 1965. Mandolinenclub Dreisbach

1966 wurde ein gemischter Chor gegründet, der sich 1967 dem Mandolinenclub anschloss. Unter der Leitung des damaligen Lehrers der Dorfschule, Adolf Schmidt, traten 26 Sängerinnen und Sänger als Gemischter Chor Dreisbach zu vielen Anlässen auf, auch gemeinsam mit dem Mandolinenorchester. Von 1988 bis 1989 wurde der Chor von Hubert Groth geleitet. Da sich jedoch keine neuen Sänger mehr fanden, wurde die Formation 1989 aufgelöst.

Orchester war im Fernsehen zu sehen

Hubert Groth hatte zu diesem Zeitpunkt auch schon drei Jahre das Amt des musikalischen Leiters des Orchesters inne. Im Laufe seiner Geschichte hatte das Orchester unvergessene Auftritte im Rundfunk und Fernsehen. Zudem gab es eigene Aufnahmen für Schallplatten, Musikkassetten und CDs.

i Das Mandolinenorchester beim Gruppenfoto 1988 in Westerwälder Tracht. Mandolinenclub Dreisbach

Durch Georg Geis, der den Verein von 1966 bis 1996 als Vorsitzender führte, wurde eine besondere Verbindung zu einem Musikverein – der Gold & Silver Band aus Kettering – in England geknüpft. Daraus entstand eine jahrelange Freundschaft, die durch gegenseitige Besuche gefestigt wurde und bis heute im privaten Bereich besteht. Die Band wurde zwar 1995 aufgelöst, doch einige der englischen Musiker haben sich zu einem Projekt zusammengefunden und werden das anstehende Jubiläum in Dreisbach musikalisch bereichern.

Immer wieder ist der Verein auf großer Fahrt

Nach wie vor wird auch die Geselligkeit im Mandolinenclub gepflegt. Immer wieder war und ist der Verein auf großer Fahrt. Besonders gut in Erinnerung geblieben sind Konzertreisen nach Spanien und Portugal. Daneben engagiert sich der Verein im Dorfleben. Nachdem seit 2006 eine stetige Doppelspitze den Vorsitz (Stephan Beyer & Bianca Weber) innehat, organisiert der Mandolinenclub alle zwei Jahre ein „Knotzbreifest“, bei dem es Leckeres von der Kartoffel gibt. Es wird zum Frühschoppen auf der Kirmes gespielt, auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein verkauft oder nach dem Martinszug die Verköstigung übernommen.

i Die Aufnahme zeigt die Mitglieder des Mandolinenclubs "Jugendlust" Dreisbach bei einem Besuch bei den musikalischen Freunden in England im Jahre 1987. Mandolinenclub Dreisbach

Seit 2008 fährt das Orchester jährlich zu einem Probenwochenende, was für den Zusammenhalt sehr fruchtbar ist. 2015 übergab Hubert Groth (heute Ehrendirigent) den Dirigentenstab an Isabell Stolpmann. Unter dem neuen Dirigat wurde das Repertoire um viele Stücke erweitert. Zum Jubiläum hat sich ein Projektorchester (Leitung: Elvira Heidrich) aus ehemaligen Musikern des Clubs gegründet, um auf diesem Weg zu zeigen, dass sie dem Verein immer noch verbunden sind. Wie viele andere Orchester hat leider auch der Mandolinenclub Nachwuchssorgen. Um dem entgegenzuwirken, bietet der Verein eine musikalische Früherziehung und auch Mandolinenunterricht an. red