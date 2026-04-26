Bei der Kirmes in Elz-Malmeneich sind am Wochenende mehrfach die Fäuste geflogen. Zwei junge Westerwälder wurden verprügelt und mit Pfefferspray attackiert, einer von ihnen ist noch immer im Krankenhaus.
Lesezeit 1 Minute
Auf der Kirmes im kleinen Elzer Ortsteil Malmeneich ist es am Wochenende zu mehreren Gewaltdelikten und einem mutmaßlich alkoholbedingten Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.Besonders schwer wiegt eine gefährliche Körperverletzung in der Nacht zu Samstag.