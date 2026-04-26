Gewalttätige Vorfälle in Elz Malmeneich: Westerwälder auf Kirmes in Klinik geprügelt Michael Fenstermacher 26.04.2026, 14:59 Uhr

i ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein junger Mann hebt am 11.01.2008 seine geballte Faust (gestelltes Archivfoto vom 11.01.2008). Wenn junge Menschen straffällig werden, greift die Jugendgerichtshilfe ein. Doch bei der Suche nach den richtigen Methoden stoßen auch die Helfer an Grenzen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (zu lrs-Korr «Kriminelle Jugendliche: Mit Messer und Schlagring zum Weinfest» vom 27.03.2013) +++ dpa-Bildfunk +++ Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance / dpa

Bei der Kirmes in Elz-Malmeneich sind am Wochenende mehrfach die Fäuste geflogen. Zwei junge Westerwälder wurden verprügelt und mit Pfefferspray attackiert, einer von ihnen ist noch immer im Krankenhaus.

Auf der Kirmes im kleinen Elzer Ortsteil Malmeneich ist es am Wochenende zu mehreren Gewaltdelikten und einem mutmaßlich alkoholbedingten Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.Besonders schwer wiegt eine gefährliche Körperverletzung in der Nacht zu Samstag.







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