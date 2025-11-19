Kleinkunst im Haus Mons-Tabor Magische Momente bei Folk and Fools in Montabaur Hans-Peter Metternich 19.11.2025, 16:12 Uhr

i Christoph Demian moderierte als Zauberkünstler und eloquenter Entertainer das nahezu dreistündige Programm von Folk and Fools in der Stadthalle von Montabaur. Dabei zeigte er kleine magische Momente in modernem Gewand mit großer Wirkung. Hans-Peter Metternich

Beim vorletzten Lauf des Kulturformates „Festival of Folk and Fools“ wurde wieder nur das Beste vom Besten gezeigt, was der Markt an Nachwuchs in der Kleinkunst bietet. Auch nach über 30 Jahren läuft die Veranstaltung noch immer äußerst erfolgreich.

Mehr als 300 Freunde der Kleinkunstbühne Mons-Tabor waren der Einladung der Gastgeber zur vorletzten Ausgabe des „Festivals of Folk and Fools“, das seit mehr als drei Jahrzehnten die Kulturszene in der Region unendlich bereichert hat, gefolgt. So wissen doch nicht nur die passionierten Fans dieses Kulturformates: Hier wird das Beste vom Besten angeboten, was der Markt unter anderem an Nachwuchskünstlern hergibt – u nd das schon seit dreieinhalb ...







