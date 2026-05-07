Lesetrend erobert Hachenburg: Magie, Fantasy und viel Romantik bei Book-Tok-Abend
Lesetrend erobert Hachenburg
Magie, Fantasy und viel Romantik bei Book-Tok-Abend
Book Tok heißt ein neuer Buchtrend, der jetzt das Publikum in Hachenburg begeisterte. Dafür sorgten die drei Autorinnen Julianna Grohe, Liane Mars und Roukeiya Peters.
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Während anderswo in der Walpurgisnacht die Hexen auf ihren Besen flogen, waren es die Drachenreiter auf ihren magischen Drachen, die gemeinsam mit Prinzen und Prinzessinnen, einer Räubertochter und rund 40 gebannt Zuhörenden bei Vollmond den Löwensaal im Vogtshof in Hachenburg bevölkerten – ein wahrlich passendes Gemäuer für Magie, Fantasy und viel Romantik, schreibt die Stadtbücherei Werner A.