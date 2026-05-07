Lesetrend erobert Hachenburg Magie, Fantasy und viel Romantik bei Book-Tok-Abend 07.05.2026, 11:00 Uhr

i Ein Book-Tok-Abend im Vogtshof in Hachenburg: Lesung und Gespräch mit den drei Autorinnen (von rechts) Julianna Grohe, Liane Mars und Roukeiya Peters. Steffi Wehr. Röder-Moldenhauer

Book Tok heißt ein neuer Buchtrend, der jetzt das Publikum in Hachenburg begeisterte. Dafür sorgten die drei Autorinnen Julianna Grohe, Liane Mars und Roukeiya Peters.

Während anderswo in der Walpurgisnacht die Hexen auf ihren Besen flogen, waren es die Drachenreiter auf ihren magischen Drachen, die gemeinsam mit Prinzen und Prinzessinnen, einer Räubertochter und rund 40 gebannt Zuhörenden bei Vollmond den Löwensaal im Vogtshof in Hachenburg bevölkerten – ein wahrlich passendes Gemäuer für Magie, Fantasy und viel Romantik, schreibt die Stadtbücherei Werner A.







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