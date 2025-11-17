Kabarett in Hachenburg „Männer von Welt“ legen die Finger in deutsche Wunden 17.11.2025, 17:00 Uhr

i Streit am Jägerzaun: Nicht nur mit dieser Persiflage eines Ossi-Wessi-Konflikts unter Nachbarn begeisterten die beiden Kabarettisten Christian Miedreich (links) und René Sydow das Publikum in Hachenburg. Röder-Moldenhauer

Der amerikanische Schauspieler Groucho Marx soll einmal gesagt haben, zu den dünnsten Büchern der Welt gehöre die Sammlung „1000 Jahre deutscher Humor“. Die Kabarettisten René Sydow und Christian Miedreich sorgen dafür, dass das Buch dicker wird.

Was bewegt die Deutschen? Die Deutsche Bahn ist es laut René Sydow und Christian Miedreich jedenfalls nicht. Doch was es ist, damit lässt sich ein geistreiches wie humorvolles Programm füllen, mit dem die beiden Kabarettisten am Samstagabend die Zuschauer in der voll besetzten Hachenburger Stadthalle begeisterten.







