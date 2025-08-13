Feuerwehren im Einsatz
Mähdrescherbrand sorgt für Stau am Hahner Stock
Unweit der B8 brannte ein Mähdrescher auf einem Feld. Aufgrund der Löscharbeiten wurde die Bundesstraße kurzzeitig vollgesperrt.
Thomas Leurs

Ein Mähdrescherbrand auf einem Feld bei Hahn am See sorgte für Verkehrsbehinderungen am Mittwochnachmittag auf der B8. Die Feuerwehren aus Rothenbach und Langenhahn wurden alarmiert, wegen der Löscharbeiten wurde die Straße gesperrt.

Lesezeit 1 Minute

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr auf den Hahner Stock unweit der B8 ausgerückt, weil dort ein Mähdrescher Feuer gefangen hat. Laut Niklas Mohr, Pressesprecher der VG-Feuerwehr Westerburg, sind die Feuerwehren aus Rothenbach und Langenhahn im Einsatz gewesen. Zusätzlich sind die Wehrleitung und die Feuerwehreinsatzzentrale der VG Westerburg vor Ort gewesen.

„Mit einem Wasserschaumgemisch haben wir den Motor gekühlt“, sagt Mohr unserer Zeitung. Ein Trupp der rund zwei Dutzend Einsatzkräfte der Feuerwehr ist mit Atemschutz ans Werk gegangen. Die Straße ist für gut eine halbe Stunde gesperrt gewesen, dementsprechend kam es zu Verkehrsbehinderungen. Schon kurz vor 16 Uhr konnte der Verkehr wieder problemlos fließen.

Die Feuerwehren aus Rothenbach und Langenhahn sind bei dem Brand im Einsatz gewesen.
Thomas Leurs
