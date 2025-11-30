Ehemalige Kult-Diskothek „Madison“-Party bringt die 80er nach Montabaur zurück Thorsten Ferdinand 30.11.2025, 18:00 Uhr

i DJ Frank Woiton bei einer Madison-Revival-Party im Jahr 2011, damals in Max Level 2 in Montabaur. Frank Woiton

Seit 20 Jahren erweckt DJ Frank Woiton einmal jährlich die ehemalige Montabaurer Kult-Diskothek „Madison“ zum Leben. Zum Jubiläum der Madison-Revival-Partys kehrt 2026 erstmals auch der Oldie-Abend zurück.

Neonlicht, Föhnfrisuren und New-Wave-Sound – wer in den 80ern im Madison tanzte, erinnert sich bis heute an dieses Gefühl von Freiheit und Aufbruch, das die Kult-Diskothek an der Eichwiese in Montabaur versprühte. Das Madison war seiner Zeit voraus, und obwohl es nur zehn Jahre existierte, lebt es bis heute weiter.







