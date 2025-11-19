Amt spricht von zu viel „Blau“ Macht neues Verfahren Ortsumgehung Rennerod einfacher? 19.11.2025, 20:00 Uhr

i Die Ortsumgehung Rennerod ist ein Projekt, das bereits viele Schritte hinter sich hat. Der Leiter des LBM Diez, Benedikt Bauch, erläutert, weshalb jetzt ein neues Planfeststellungsverfahren begonnen werden soll. Fotostudio Röder-Moldenhauer

Der Landesbetrieb Mobilität Diez erklärt, warum er einen Cut der bisherigen Planungen für nötig hält und was ein Neubeginn bringen soll. Auch zu den bereits aufgelaufenen Kosten äußert sich der Dienststellenleiter.

Dass für die Ortsumgehung Rennerod das bisherige Planfeststellungsverfahren beendet wird, stößt auf Kritik. Wir haben beim Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) nach den Gründen gefragt. Unsere Fragen hat Dienststellenleiter Benedikt Bauch beantwortet. Warum wird das bisherige Planfeststellungsverfahren beendet?







