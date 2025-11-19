Macht neues Verfahren Ortsumgehung Rennerod einfacher?

Der Landesbetrieb Mobilität Diez erklärt, warum er einen Cut der bisherigen Planungen für nötig hält und was ein Neubeginn bringen soll. Auch zu den bereits aufgelaufenen Kosten äußert sich der Dienststellenleiter.
Lesezeit 3 Minuten
Dass für die Ortsumgehung Rennerod das bisherige Planfeststellungsverfahren beendet wird, stößt auf Kritik. Wir haben beim Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) nach den Gründen gefragt. Unsere Fragen hat Dienststellenleiter Benedikt Bauch beantwortet.
Warum wird das bisherige Planfeststellungsverfahren beendet?