Pläne für Görgeshausen Macht Investor den Traum vom Wohnen in der Kirche wahr? Andreas Egenolf 14.12.2025, 06:00 Uhr

i Aus der ehemaligen Josefskirche in Görgeshausen könnte zukünftig eine Wohnanlage entstehen, die unter anderem auch einen zusätzlichen Neubau im Bereich des Spielplatzes im Vordergrund vorsieht. Andreas Egenolf

In Görgeshausen scheint es mit der Umwandlung der Kirche St. Josef zu einer Wohnanlage voranzugehen. Zur Debatte steht Gründung einer Wohnbaugesellschaft – ein Modell, das Ortsbürgermeister Martin Bendel befürwortet.

Der letzte Gottesdienst ist mehr als ein Jahr her – sichtbar passiert ist mit der Kirche St. Josef in Görgeshausen seitdem nichts. Doch das könnte sich schon bald ändern, denn ein privater Investor aus der Region will in den Sakralbau investieren und eine Wohnanlage entwickeln.







