Verbandsgemeinde Wallmerod Lütkefedder will mit 70 kein Bürgermeister mehr sein Markus Müller 20.12.2025, 15:00 Uhr

i Die erneute Ernennung von Klaus Lütkefedder (rechts) zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wallmerod nahm der erste Beigeordnete Werner Zingel vor. Markus Müller

Ein wichtiger Punkt der letzten Zusammenkunft des Rates der VG Wallmerod stand fast am Schluss auf der Tagesordnung: die Ernennung von Klaus Lütkefedder als Bürgermeister für die nächsten acht Jahre. So lange will er aber gar nicht im Amt bleiben.

Schon seit knapp 16 Jahren ist Klaus Lütkefedder Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wallmerod. In der Jahresabschlusssitzung des VG-Rates stand nun seine erneute Ernennung an, nachdem er im Mai wiedergewählt worden war. Den Verwaltungsakt nahm der Erste Beigeordnete Werner Zingel vor.







