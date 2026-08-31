Analyse der Landratswahl Lütkefedder siegt in allen zehn Verbandsgemeinden Thorsten Ferdinand 31.08.2026, 13:18 Uhr

i Die Westerwälder hatten am Sonntag bei der Stichwahl das Sagen. Markus Eschenauer

Der neue Landrat ist gewählt. Die Auszählung der Stimmen bot am Sonntagabend auf Kreisebene nur wenig Spannung. In einzelnen Ortsgemeinden gab es jedoch durchaus überraschende Ergebnisse, wie unsere Analyse zeigt.

SPD-Kandidatin Tanja Machalet hat sich achtbar geschlagen. Das Votum für CDU-Bewerber Klaus Lütkefedder fiel letztlich aber trotzdem deutlich aus. Der neue Landrat des Westerwaldkreises setzte sich mit 60,6 Prozent der Stimmen auf Kreisebene durch und gewann auch in allen zehn Verbandsgemeinden.







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