Klaus Lütkefedder (CDU) und Tanja Machalet (SPD) liefern sich an diesem Sonntag, 30. August, den großen Showdown: Wer wird der neue Chef des Westerwaldkreises? Unsere Reporter berichten live vom Wahlabend. Seien Sie dabei!
Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte CDU-Kandidat Klaus Lütkefedder die Nase klar vorn. Auf Platz zwei und deutlich vor der AfD landete Tanja Machalet (SPD). Die spannende Frage ist: Wie konnten die Parteien ihre Wähler und die der anderen Parteien in den vergangenen Tagen mobilisieren?