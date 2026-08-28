Liveticker zur Landratswahl Lütkefedder oder Machalet: Wer gewinnt im Westerwald? Markus Eschenauer

Katrin Maue-Klaeser 28.08.2026, 13:57 Uhr

i Wer tritt die Nachfolge von Achim Schwickert als Landrat des Westerwaldkreises an? Tanja Machalet oder Klaus Lütkefedder. Im ersten Wahlgang am 16. August lag der CDU-Mann klar vorn. Kann er diesen Vorsprung auch in der Stichwahl behaupten? Markus Eschenauer

Klaus Lütkefedder (CDU) und Tanja Machalet (SPD) liefern sich an diesem Sonntag, 30. August, den großen Showdown: Wer wird der neue Chef des Westerwaldkreises? Unsere Reporter berichten live vom Wahlabend. Seien Sie dabei!

Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte CDU-Kandidat Klaus Lütkefedder die Nase klar vorn. Auf Platz zwei und deutlich vor der AfD landete Tanja Machalet (SPD). Die spannende Frage ist: Wie konnten die Parteien ihre Wähler und die der anderen Parteien in den vergangenen Tagen mobilisieren?







Artikel teilen

Artikel teilen