Landratswahl im Westerwald Lütkefedder: Ideen, wie man es machen kann, habe ich Katrin Maue-Klaeser 06.06.2026, 06:00 Uhr

i Klaus Lütkefedder war nicht mehr für die volle Amtszeit als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wallmerod angetreten - anders wäre das als Landrat. Röder-Moldenhauer

Der 64-jährige CDU-Politiker will für die volle Amtszeit als Landrat im Westerwaldkreis antreten. Klaus Lütkefedder: „Ich kann keine Teilzeit-Kandidatur machen.“ Würde er gewählt, brauchen die Menschen in der VG Wallmerod einen neuen Bürgermeister.

Es wird „knapp“ mit einem Amtsantritt als Landrat vor seinem 65. Geburtstag, gesteht Klaus Lütkefedder mit einem Schmunzeln. Es passt gerade noch mit der Regelung der rheinland-pfälzischen Landkreisordnung, dass zum Landrat „nicht gewählt werden (kann), wer am Tag der Wahl das 65.







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