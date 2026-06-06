Der 64-jährige CDU-Politiker will für die volle Amtszeit als Landrat im Westerwaldkreis antreten. Klaus Lütkefedder: „Ich kann keine Teilzeit-Kandidatur machen.“ Würde er gewählt, brauchen die Menschen in der VG Wallmerod einen neuen Bürgermeister.
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Es wird „knapp“ mit einem Amtsantritt als Landrat vor seinem 65. Geburtstag, gesteht Klaus Lütkefedder mit einem Schmunzeln. Es passt gerade noch mit der Regelung der rheinland-pfälzischen Landkreisordnung, dass zum Landrat „nicht gewählt werden (kann), wer am Tag der Wahl das 65.