Landratswahl im Westerwald
Lütkefedder: Ideen, wie man es machen kann, habe ich
Klaus Lütkefedder war nicht mehr für die volle Amtszeit als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wallmerod angetreten - anders wär
Klaus Lütkefedder war nicht mehr für die volle Amtszeit als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wallmerod angetreten - anders wäre das als Landrat.
Röder-Moldenhauer

Der 64-jährige CDU-Politiker will für die volle Amtszeit als Landrat im Westerwaldkreis antreten. Klaus Lütkefedder: „Ich kann keine Teilzeit-Kandidatur machen.“ Würde er gewählt, brauchen die Menschen in der VG Wallmerod einen neuen Bürgermeister.

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Es wird „knapp“ mit einem Amtsantritt als Landrat vor seinem 65. Geburtstag, gesteht Klaus Lütkefedder mit einem Schmunzeln. Es passt gerade noch mit der Regelung der rheinland-pfälzischen Landkreisordnung, dass zum Landrat „nicht gewählt werden (kann), wer am Tag der Wahl das 65.

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