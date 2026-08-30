Der CDU-Bewerber erringt gut 60 Prozent der Wählerstimmen. Die Wahlbeteiligung war mit 31 Prozent erwartbar niedrig. Die unterlegene Sozialdemokratin Tanja Machalet ist mit ihrem Ergebnis dennoch zufrieden.
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Klaus Lütkefedder (CDU) hat die Landratswahl im Westerwaldkreis klar gewonnen – so wenig überraschend das Wahlergebnis (vorläufig 60,6 Prozent gegenüber 39,4 Prozent für SPD-Kandidatin Tanja Machalet) in der traditionell politisch konservativen Region anmutet, so groß war andererseits der Druck auf den Favoriten.