Neuer Landrat im Westerwald Lütkefedder gewinnt Stichwahl gegen SPD-Kandidatin Katrin Maue-Klaeser 30.08.2026, 21:10 Uhr

i Klaus Lütkefedder wird neuer Landrat des Westerwaldkreises. In Kandidatur und Wahlkampf hat ihn seine Gattin Margitta maßgeblich unterstützt, betont er. Katrin Maue-Klaeser

Der CDU-Bewerber erringt gut 60 Prozent der Wählerstimmen. Die Wahlbeteiligung war mit 31 Prozent erwartbar niedrig. Die unterlegene Sozialdemokratin Tanja Machalet ist mit ihrem Ergebnis dennoch zufrieden.

Klaus Lütkefedder (CDU) hat die Landratswahl im Westerwaldkreis klar gewonnen – so wenig überraschend das Wahlergebnis (vorläufig 60,6 Prozent gegenüber 39,4 Prozent für SPD-Kandidatin Tanja Machalet) in der traditionell politisch konservativen Region anmutet, so groß war andererseits der Druck auf den Favoriten.







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