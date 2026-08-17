Bürgermeister-Bonus genutzt Lütkefedder freut absolute Mehrheit in seiner Heimat-VG Thorsten Ferdinand 17.08.2026, 21:00 Uhr

i Der alte und der neue Landrat? Innenminister Achim Schwickert (links) drückt CDU-Kandidat Klaus Lütkefedder weiterhin die Daumen. Thorsten Ferdinand

Mit Spannung war die Landratswahl im Westerwald erwartet worden. Der Wahlabend selbst verlief für CDU-Kandidat Klaus Lütkefedder dann jedoch ohne große Aufregung. Das hatte er auch den Wählerinnen und Wählern in seiner Heimat-VG zu verdanken.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wallmerod geht als großer Favorit in die Stichwahl um das Amt des Landrats am 30. August – und das hat Klaus Lütkefedder nicht zuletzt seiner Heimat-VG zu verdanken. Mit 53,2 Prozent der Stimmen erreichte der CDU-Bewerber dort sogar die absolute Mehrheit der Stimmen.







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