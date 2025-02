Mit Pedalen im Westerwald Lücken im Radwegenetz sollen geschlossen werden 25.02.2025, 15:21 Uhr

i Mit maximal 50.000 Euro will der Kreis den Lückenschluss des Radwegs in Bad Marienberg am Wildpark fördern. Röder-Moldenhauer

Wie kommt man mit dem Fahrrad von A nach B? Das ist auch im Westerwald ein Thema. Gearbeitet wird daran auf jeden Fall.

Gleich zwei Radwege-Projekte will der Westerwaldkreis fördern, eines in Heiligenroth und eines in Bad Marienberg. Das hat der Kreisausschuss beschlossen. Dabei ist gar nicht wenig Geld im Spiel.Für die, wie es offiziell heißt, „Alltagsradwegebaumaßnahmen“ sollen 50 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten übernommen werden.

