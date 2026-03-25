Mehrere Windenergieanlagen sollen in der Nähe des Flugplatzes Montabaur gebaut werden. Der Luftsportclub Westerwald sieht dadurch erhebliche Risiken für die Flugsicherheit – und auch für die Existenz des Vereins.

Der Luftsportclub Westerwald betreibt den Flugplatz Montabaur seit vielen Jahren als Ausbildungs- und Sportfluggelände. Ein zentraler Schwerpunkt seiner Vereinsarbeit ist die Ausbildung von Luftfahrzeugführern – insbesondere von Jugendlichen.

Der Betrieb des Flugplatzes sowie die Ausbildung werden ausschließlich ehrenamtlich durch Vereinsmitglieder getragen.