Risiko für Flugsicherheit?
LSC ist alarmiert: Windräder entstehen nahe Flugplatz
Jens Brechler als Sprecher des Vorstandes (Bildmitte) erläutert dem Landtagsabgeordneten Gordon Schnieder (rechts daneben) die P
Jens Brechler als Sprecher des Vorstandes (Bildmitte) erläutert dem Landtagsabgeordneten Gordon Schnieder (rechts daneben) die Probleme, die der LSC mit den geplanten Windrädern in unmittelbarer Nähe der genehmigten Platzrunde des Flugplatzes Montabaur hat. Mit auf dem Foto (von links) Ulrich Richter-Hopprich, Jenny Groß, Klaus Peter Kutschheit, Carsten Hartmann und Landrat Achim Schwickert.
Hans-Peter Metternich

Mehrere Windenergieanlagen sollen in der Nähe des Flugplatzes Montabaur gebaut werden. Der Luftsportclub Westerwald sieht dadurch erhebliche Risiken für die Flugsicherheit – und auch für die Existenz des Vereins. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Luftsportclub Westerwald betreibt den Flugplatz Montabaur seit vielen Jahren als Ausbildungs- und Sportfluggelände. Ein zentraler Schwerpunkt seiner Vereinsarbeit ist die Ausbildung von Luftfahrzeugführern – insbesondere von Jugendlichen. Der Betrieb des Flugplatzes sowie die Ausbildung werden ausschließlich ehrenamtlich durch Vereinsmitglieder getragen.

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