. Mit Rosi fing alles an. Als Loren C. Schneider 2018 ihre erste eigene Hündin bekam, machte sie sich auf die Suche nach schicken Accessoires – und war geschockt, wie teuer alles war. Kurzerhand beschloss die Nörkerin: „Ich mache das selbst.“ Sie kaufte sich alle Materialien und brachte sich selbst bei, Halsbänder, Leinen und Geschirre zu fertigen. Das Lustige ist: In der Schule habe ich Basteln immer gehasst“, lacht die 31-Jährige. Nun aber kann sie sich ein Leben ohne ihr „Hobby“ nicht mehr vorstellen.

Was als einfache Lösung für ein teures Problem begann, hat sich inzwischen zu einer kleinen, feinen Erfolgsgeschichte im Westerwald entwickelt. Denn die liebevoll gestalteten Einzelstücke blieben im Freundeskreis und bei Spaziergängen nicht unbemerkt. Es dauerte nicht lange, bis erste Anfragen kamen: „Kannst du so etwas auch für meinen Hund machen?“

i Am liebsten arbeitet Loren C. Schneider mit Leder. Camilla Härtewig

Was mit einzelnen Bestellungen begann, wurde schnell mehr. Unter dem Namen Wäller Dog hat die junge Frau seit Januar 2024 ein Nebengewerbe angemeldet und sich in ihrem Zuhause ein kleines Ladenlokal eingerichtet. Die Krankenschwester fertigt in ihrer Freizeit abends und am Wochenende individuelle Halsbänder, Leinen und Geschirre für Hunde – ganz nach den Wünschen ihrer Kundinnen und Kunden. Die Familie und ihr Lebenspartner unterstützen sie.

Loren C. Schneider hat sich eine kleine Werkstatt eingerichtet, in der sie am liebsten mit Leder arbeitet. „Das ist einfach griffig und langlebig und macht das Fell nicht kaputt.“ Ein Hinweisschild am Haus fehlt noch. Kundschaft hat sie trotzdem genug. „Über Mundpropaganda hat sich herumgesprochen, dass ich das mache. Es sind sogar schon Visitenkarten von mir in der Schweiz und in den Niederlanden verteilt worden. Richtige Werbung habe ich nie gemacht.“

i Kunden können sich Farbe und Material aussuchen und so individuell gestaltete Sets bestellen. Camilla Härtewig

„Mir ist wichtig, dass alles nicht nur schön aussieht, sondern auch praktisch, sicher und langlebig ist.“

Das sagt Loren C. Schneider von Wäller Dog.

Im Laden können Hundebesitzer sich nach Terminvereinbarung ihre Lieblingsstücke zusammenstellen oder fertige Produkte anprobieren und direkt kaufen. Neben Hundezubehör – oft aus Leder, Biothane, Paracord oder robustem Tau – bietet sie auch hochwertiges Hunde- und Katzenfutter frei von künstlichen Zusatzstoffen und Konservierungsmitteln an. Für die zweibeinigen Kunden gibt es Hoodies und T-Shirts sowie Schlüsselanhänger.

„Manche Kunden bleiben bis zu zwei Stunden hier und wägen ab, welches Farbe und welches Material sie wollen. Mir ist wichtig, dass alles nicht nur schön aussieht, sondern auch praktisch, sicher und langlebig ist“, sagt Loren. Dabei berät sie individuell und kennt durch ihre Arbeit als Krankenschwester auch die gesundheitlichen Aspekte – etwa bei älteren oder gehandicapten Tieren. Die Produkte sind Unikate, liebevoll per Hand gefertigt und zentimetergenau auf die Maße und Bedürfnisse des jeweiligen Tieres abgestimmt. Hundedecken und selbst gehäkelte Körbchen hat sie auch schon hergestellt.

i Individuell gefertigte Halsbänder, Geschirre und Leinen, aber auch Hunde- und Katzenfutter, Körbchen und Snacks bietet Loren C. Schneider in ihrem kleinen Ladenlokal in Norken an. Camilla Härtewig

„Es ist wichtig, dass ein Geschirr richtig passt und dem Hund genügend Bewegungsfreiheit bietet.“ Die Schulter dürfe nicht blockiert sein, d er Bauchgurt darf nicht zu weit vorne oder hinten sitzen, sondern müsse im Rippenbereich anliegen. Zwischen Vorderbein und Brustgurt sollte eine Handbreit Platz sein, um Reibung zu vermeiden. Sonst kann es zu schmerzenden Scheuerstellen kommen. Und: Der Halsbereich sollte so sitzen, dass das Geschirr nicht auf den Kehlkopf drückt. Bei der Anpassung hilft ihr ein selbst genähtes Probegeschirr.

Die Entwicklung von Wäller Dog geht weiter. Auf Wunsch hat die 31-Jährige nun auch schon Pferdehalfter gefertigt. Rosi, die mittlerweile siebenjährige Mini-Australian-Shepherd-Hündin, ist bei der Arbeit in der Werkstatt übrigens immer mit dabei – und muss nicht selten als Modell herhalten. Und auch auf Spaziergängen trägt sie natürlich ausschließlich Maßarbeit von Frauchen.

Wäller Dog (waeller.dog) ist auf Instagram zu finden. Kontakt ist auch per E-Mail möglich: info@waeller-dog.de