Oktobermarkt in Montabaur Lohnte sich der Besuch auf dem „Wäller Food Meilchen“? 26.10.2025, 23:55 Uhr

i Tausende strömten zum großen Oktobermarkt in der Montabaurer Innenstadt. Olaf Nitz

Begleitend zum großen Oktoberfest auf der Eichwiese hatten die Montabaurer zum Markttag geblasen. Neu war das “Wäller Food Meilchen”. Nur: Die Tausenden von Besuchern mussten es erst mal finden. Es war nämlich keine Meile, sondern ein Rondell!

Ok, wir von der Zeitung hatten es ja einfach. Aus den Redaktionsräumen fiel der Blick direkt auf das sogenannte „Wäller Food Meilchen“ und der Geruch von Bratwurst, Kartoffelchips oder frisch gebrühtem Kaffee stieg in die Luft. Es war aber eben keine lang gestreckte Meile, sondern eher ein Rondell auf dem Konrad-Adenauer-Platz.







