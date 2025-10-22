Löwenstadt in Feierlaune Löwenfest lockt viele Menschen nach Hachenburg 22.10.2025, 10:00 Uhr

Zahlreiche Besucher genießen das bunte Markttreiben am verkaufsoffenen Wochenende. Die Traditionsveranstaltung punktet mit herbstlicher Stimmung und schürt Vorfreude auf kommenden Markttag.

Herbstliche Temperaturen, eine frische Brise und immer wieder wärmende Sonnenstrahlen sorgten am vergangenen Wochenende für echtes „goldenes Oktober“-Gefühl in der Löwenstadt. Das traditionelle Löwenfest lockte zahlreiche Besucher in die Hachenburger Innenstadt – und wer einen Blick in die belebte Fußgängerzone warf, konnte fast meinen, der Katharinenmarkt stünde schon vor der Tür.







Artikel teilen

Artikel teilen