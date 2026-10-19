Herbstevent kommt gut an Löwenfest Hachenburg begeistert mit buntem Programm Mariam Nasiripour 19.10.2026, 16:00 Uhr

i 25 Stände in der Hachenburger Innenstadt boten zum Löwenfest ihre Waren an. Röder-Moldenhauer

Herbststimmung, bunte Stände und köstliche Düfte lockten an den Alten Markt in Hachenburg. Lesen Sie, wie Aussteller und Familien das Löwenfest erlebten.

Auch in diesem Jahr erwartete die Besucher des Löwenfestes in Hachenburg ein buntes Programm. Das Fest wird jedes Jahr am dritten Wochenende im Oktober vom Werbering Hachenburg in Zusammenarbeit mit der Stadt organisiert.Die etwa 25 Stände in der Innenstadt und auf dem Alten Markt warteten am Samstag und Sonntag mit ihrer für die Jahreszeit typischen Herbstware wie Schals, Socken und Mützen auf.







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