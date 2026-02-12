Für dringend erforderliche Reparatur- und Wartungsarbeiten muss das Löwenbad in Hachenburg vom 16. bis 23. Februar geschlossen werden. Dann sollen auch die letzten Legionellen in den Duschen beseitigt werden.
Lesezeit 1 Minute
Nachdem bei routinemäßigen Untersuchungen mikrobiologische Auffälligkeiten (Legionellen) im Bereich der Duschen im Löwenbad Hachenburg festgestellt worden waren, kann Bürgermeisterin Gabriele Greis noch keine vollständige Entwarnung geben. „Es sind nur noch wenige, aber sie sind noch da“, teilte sie auf Anfrage unserer Zeitung mit.