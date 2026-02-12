Legionellen werden beseitigt Löwenbad in Hachenburg hat nächste Woche geschlossen Nadja Hoffmann-Heidrich 12.02.2026, 13:00 Uhr

i Die Duschen des Löwenbades sind derzeit nur eingeschränkt nutzbar. Kranke oder ältere Personen sowie Menschen mit einem schwachen Immunsystem sollten diesen Bereich des Bades aktuell meiden. Für gesunde Gäste bestehe jedoch keine akute Gefahr, heißt es. Nadja Hoffmann-Heidrich

Für dringend erforderliche Reparatur- und Wartungsarbeiten muss das Löwenbad in Hachenburg vom 16. bis 23. Februar geschlossen werden. Dann sollen auch die letzten Legionellen in den Duschen beseitigt werden.

Nachdem bei routinemäßigen Untersuchungen mikrobiologische Auffälligkeiten (Legionellen) im Bereich der Duschen im Löwenbad Hachenburg festgestellt worden waren, kann Bürgermeisterin Gabriele Greis noch keine vollständige Entwarnung geben. „Es sind nur noch wenige, aber sie sind noch da“, teilte sie auf Anfrage unserer Zeitung mit.







