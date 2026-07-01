Es gibt im Westerwald viele schöne Orte zum Einkehren, wo man den Sommer genießen kann. Einer davon ist Jöckel’s Hütte in Alpenrod, die bei jungen und älteren Gästen seit Jahrzehnten gleichermaßen beliebt ist.
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Mit 513 Metern über NN ist Jöckel’s Hütte auf dem Gräbersberg in Alpenrod nicht nur eines der am höchsten gelegenen Ausflugslokale in der Region, sondern auch längst Kult. Denn es ist eben nicht nur die günstige Lage direkt am Westerwaldsteig und anderen Wander- und Radwegen, die den Reiz des Ortes ausmacht.