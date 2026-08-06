Die Neuausrichtung der Bühne am Konrad-Adenauer-Platz zur Montabaurer Kirmes hat sich aus Sicht der Veranstalter bewährt. Stadtchefin und Citymanager sind mit dem Verlauf des Kirchweihfests zufrieden.
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Mit dem Verlauf und den Besucherzahlen der Montabaurer Kirmes sind Stadtbürgermeisterin und Citymanager überaus zufrieden, wie sie auf Anfrage unserer Zeitung mitteilen. Während sich an der Kirche noch etwas weniger Zuschauer zu den Böllerschüssen unterm Kirmesbaum einfanden, war der Fassanstich auf dem Konrad-Adenauer-Platz nach der Wahrnehmung vom Melanie Leicher und Oliver Krämer so gut besucht wie immer.