Großes fröhliches Volksfest „Loch“ in Montabaurer Kirmes-Partyzone gestopft Katrin Maue-Klaeser 06.08.2026, 12:00 Uhr

i Bestes Feierwetter, Livemusik auf drei Bühnen und im Gebück sowie ein gastronomisches Angebot für jeden Geschmack sorgten für volle Gassen und Plätze an der Montabaurer Kirmes. Stadtchefin und Citymanager ziehen eine positive Bilanz. Olaf Nitz/Nitz Fotografie

Die Neuausrichtung der Bühne am Konrad-Adenauer-Platz zur Montabaurer Kirmes hat sich aus Sicht der Veranstalter bewährt. Stadtchefin und Citymanager sind mit dem Verlauf des Kirchweihfests zufrieden.

Mit dem Verlauf und den Besucherzahlen der Montabaurer Kirmes sind Stadtbürgermeisterin und Citymanager überaus zufrieden, wie sie auf Anfrage unserer Zeitung mitteilen. Während sich an der Kirche noch etwas weniger Zuschauer zu den Böllerschüssen unterm Kirmesbaum einfanden, war der Fassanstich auf dem Konrad-Adenauer-Platz nach der Wahrnehmung vom Melanie Leicher und Oliver Krämer so gut besucht wie immer.







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