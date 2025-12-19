Veranstaltung mit Kultstatus LMG begeistert 2000 Gäste bei drei Weihnachtskonzerten Hans-Peter Metternich 19.12.2025, 10:00 Uhr

i Die Big-Band „Blueberry Jazz Orchestra“ präsentierte Musik auf höchstem Niveau Hans-Peter Metternich

Dreimal ausverkauft, über 2000 Gäste und 400 musizierende Schülerinnen und Schüler: Die Weihnachtskonzerte des Landesmusikgymnasiums Montabaur sind ein regionales Highlight. In 30 Ensembles zeigen junge Talente Musik auf höchstem Niveau.

Das Landesmusikgymnasium (LMG) Rheinland-Pfalz in Montabaur kann mit einem Alleinstellungsmerkmal punkten. Im Land gibt es nur ein Gymnasium, das als Gymnasialschule auch der Musikausbildung einen hohen Stellenwert einräumt. Ein Alleinstellungsmerkmal sind auch die Weihnachtskonzerte, denn wo sonst konzertieren an drei Tagen vor dreimal ausverkauftem Haus in der Summe 400 Schülerinnen und Schüler einer Schulgemeinschaft in insgesamt 30 ...







Artikel teilen

Artikel teilen