68-Jähriger verletzt Lkw verursacht Unfall bei Mogendorf und fährt weiter Daniel-D. Pirker 28.11.2025, 21:45 Uhr

i Infolge des von einem Lkw verursachten Unfalls bei Mogendorf wurde eine Person verletzt und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Boris Roessler. Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Die Polizei Montabaur sucht nach dem Fahrer eines Lkw, der am Freitagnachmittag einen Unfall bei Mogendorf verursachte – und einfach weiterfuhr. Dabei entstand nicht nur ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro, auch ein 68-Jähriger wurde verletzt.

Rund 20.000 Euro Sachschaden, eine Person im Krankenhaus und ein Unfallverursacher, der die Unfallstelle auf der L307 kurz vorm Ortseingang Mogendorf offenbar verließ. Was war passiert? Am Freitagnachmittag fuhr laut Polizeimeldung gegen 15.15 Uhr nach bisherigen Erkenntnissen ein Sattelschlepper der Marke Volvo mit blauem Auflieger die Landesstraße von Selters kommend in Richtung Mogendorf.







