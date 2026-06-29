Verkehrsunfall mit Sachschaden
Lkw landet im Brunnen vor VG-Verwaltung Rennerod
Ein Lkw war auf der Hauptstraße/B54 gegen zwei stehende Pkw (Skoda und VW) geprallt und anschließend in der Brunnenanlage vor de
Ein Lkw war auf der Hauptstraße/B54 gegen zwei stehende Pkw (Skoda und VW) geprallt und anschließend in der Brunnenanlage vor der Verbandsgemeindeverwaltung zum Stehen gekommen.
Florian Fries

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Rennerod: Am Brunnen in der Hauptstraße ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Für die Trinkwasserversorgung bestand keine Gefahr, da die Brunnenanlage eigenversorgt ist. 

Lesezeit 1 Minute
Das haben die Aktiven der Feuerwehr Rennerod auch noch nicht erlebt: Sie wurden am Montagmorgen um 8.58 Uhr alarmiert, weil ein 7,5-Tonner auf der Hauptstraße von Rennerod in den Brunnen vor der Verbandsgemeindeverwaltung gefahren war. Wie Feuerwehr-Pressesprecher Florian Fries sagt, waren 18 Leute im Einsatz, die Einsatzleitung hatte der stellvertretende Wehrleiter Manuel Haas.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren