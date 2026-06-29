Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Rennerod: Am Brunnen in der Hauptstraße ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Für die Trinkwasserversorgung bestand keine Gefahr, da die Brunnenanlage eigenversorgt ist.
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Das haben die Aktiven der Feuerwehr Rennerod auch noch nicht erlebt: Sie wurden am Montagmorgen um 8.58 Uhr alarmiert, weil ein 7,5-Tonner auf der Hauptstraße von Rennerod in den Brunnen vor der Verbandsgemeindeverwaltung gefahren war. Wie Feuerwehr-Pressesprecher Florian Fries sagt, waren 18 Leute im Einsatz, die Einsatzleitung hatte der stellvertretende Wehrleiter Manuel Haas.