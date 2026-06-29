Verkehrsunfall mit Sachschaden Lkw landet im Brunnen vor VG-Verwaltung Rennerod Angela Baumeier 29.06.2026, 15:34 Uhr

i Ein Lkw war auf der Hauptstraße/B54 gegen zwei stehende Pkw (Skoda und VW) geprallt und anschließend in der Brunnenanlage vor der Verbandsgemeindeverwaltung zum Stehen gekommen. Florian Fries

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Rennerod: Am Brunnen in der Hauptstraße ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Für die Trinkwasserversorgung bestand keine Gefahr, da die Brunnenanlage eigenversorgt ist.

Das haben die Aktiven der Feuerwehr Rennerod auch noch nicht erlebt: Sie wurden am Montagmorgen um 8.58 Uhr alarmiert, weil ein 7,5-Tonner auf der Hauptstraße von Rennerod in den Brunnen vor der Verbandsgemeindeverwaltung gefahren war. Wie Feuerwehr-Pressesprecher Florian Fries sagt, waren 18 Leute im Einsatz, die Einsatzleitung hatte der stellvertretende Wehrleiter Manuel Haas.







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