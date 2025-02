Langer Stau am Elzer Berg Lkw-Fahrer bei Auffahrunfall auf A3 eingeklemmt 26.02.2025, 16:44 Uhr

i Die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Nentershausen mussten den Fahrer des linken Lkw herausschneiden. Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt. Klaus-Dieter Häring

Nichts ging mehr auf der A3 am Elzer Berg. Nach einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Lkw waren alle drei Fahrspuren gesperrt. Ein Fahrer wurde schwer verletzt.

Bei einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Lkw am Dienstagmittag auf der A3 ist ein Lkw-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Nentershausen mussten den Schwerverletzten befreien. Anschließend wurde er, nach notärztlicher Versorgung, in ein Krankenhaus gefahren.

