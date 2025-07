Kulturfreunde in und um Montabaur aufgepasst: Die „Kultur im Keller“ startet Anfang September in die zweite Halbzeit dieses Jahres.

Das Programm im Einzelnen: 9. September: „Die Katzen“. Geheimnisvoll, elegant und eigenständig sind die drei studierten Sängerinnen Anja Kintscher, Sarah Schurig und Claudia Seng aus Mainz. Mit dem, was das professionelle Vocal-Swing-Trio darbietet, landet es stets einen Volltreffer. Mit ihren eigens geschriebenen Arrangements verleihen die Sängerinnen ihrem Repertoire einen ganz individuell swingenden Pfotenabdruck. Moderationen der drei Powerfrauen, ihre synchronen Tanzchoreografien und die lässig eleganten Outfits im Vintage-Stil machen jeden Auftritt der „Katzen“ zu einem sehenswerten Showerlebnis. Immer mit dabei: Die Kater an den Instrumenten, mal Sologitarrist, mal eine mehrköpfige Jazz-Combo.

i Das Zöllner-Roche-Duo spielt mit der „Lauschvisite“ am Mittwoch, 8. Oktober. Das Foto zeigt Eva Zöllner bei einem ihrer Auftritte in der reizvollen Location. Hans-Peter Metternich

23. September: „Volker Höh und Birte Bonitz – Ein Tango für Gardel“. Grundlage ist ein biografscher Roman über einen argentinischen Mythos – über den berühmtesten Tangosänger aller Zeiten: Carlos Gardel. Birte Bonitz verleiht in diesem Programm ihre Stimme sprechend und singend dem Tango. Volker Höh spielt auf einer Gitarre von Antonio Emilio Pascual, Buenos Aires 1925.

7. Oktober: „Lylac – Vokal-Jazz“. Das gemischte Quintett Lylac hat einen klaren Fokus auf Vocal-Jazz, wobei die präsentierten Stücke sehr facettenreich ausfallen. Eigenkompositionen von lyrisch-gefühlvoll bis lebhaft-bewegt; außerdem eigene jazzige Arrangements von Klassikern wie „Can’t Help Falling in Love“ oder ein fetziges „Earth, Wind & Fire“-Medley.

8. Oktober: Lauschvisite – Zöllner-Roche Duo. Die Klarinettistin Heather Roche und die Akkordeonistin Eva Zöllner sind seit 2016 weltweit als Duo unterwegs. Abenteuerlustiges Musizieren und kreative Risikobereitschaft zeichnen ihre Arbeit aus. Die Arbeit mit Komponisten aus aller Welt liegt ihnen besonders am Herzen. In ihrem Programm präsentieren sie brandneue Werke aus dieser Zusammenarbeit.

i Die vier Profi-Saxofonistinnen von Famdüsax aus Mannheim gastieren am 25. November erneut im Kulturkeller. Hier bei ihrem jüngsten Auftritt vor zwei Jahren. Hans-Peter Metternich

21. Oktober: Die Formation Amanita vereint sanfte Melodien mit kraftvollen Kontrasten und erschafft einen Sound, der zugleich intim und mitreißend ist. Was einst als spätabendliche Recording-Sessions begann, wuchs zu einer vielseitigen Band heran, die Singer-Songwriter-Wurzeln mit psychedelischem Dream-Pop, Indie und Shoegaze verschmelzen lässt. Schwebende Gitarren, dynamische Rhythmen und spielerische Vocals treffen auf schonungslos ehrliche Texte – zwischen Melancholie und Euphorie schwebend.

25. November: Famdüsax. Sie sind wieder im Keller, die vier Profi-Saxofonistinnen von Famdüsax aus Mannheim, die mit clever arrangierten Songs von Swing bis James Brown, Pop bis Funk, den Keller zum Beben bringen und dabei Gute-Laune-Atmosphäre versprühen. Nicht nur Freunde dieses Genres wissen dieses Quartett zu schätzen.

i „Bittersüße Weihnacht“ verspricht am 9. Dezember das Ensemble „Die Findlinge“. Hans-Peter Metternich

9. Dezember: „Die Findlinge – Bittersüße Weihnacht“. Weihnachten – das Fest der Liebe, der Familie, Idylle pur! Wirklich? Nicht doch! Das Ensemble „Die Findlinge“ beweist mit Liedern und Texten bekannter und weniger bekannter Autoren, dass man das Fest auch ganz anders sehen kann. Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung sind garantiert.

21. Dezember: „Gentlemen’s Jazztett- Swinging Xmas“. Die Musiker präsentieren ein „klassisch“ swingendes Weihnachtsprogramm, das viele gern gehörte Christmas-Hits aus den USA beinhaltet. Von „Let it snow“ bis „Winter Wonderland“ und von „Santa Claus is coming to town“ bis „Have yourself a merry little Christmas“ ist hier alles drin, was der amerikanische Swing der 1930er- bis 70er-Jahre der Welt an bekannten Weihnachtssongs geschenkt hat.

Alle Veranstaltungen finden dienstags – bis auf den 8. Oktober (Mittwoch) und 21. Dezember (Sonntag) – im historischen Kellergewölbe an der alten Stadtmauer in Montabaur statt. Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro (Die Katzen 19 Euro).