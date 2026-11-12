Seit seiner Rückkehr in die heimischen Mittelgebirgslandschaften steht er Wolf im Zentrum einer heißen Debatte, auch weil es regelmäßig zu Rissen von Weidetieren kommt. Was sagt die jüngste Übersicht der zuständigen Landesbehörde?
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Von der Südlichen Weinstraße über den Hunsrück bis in den Westerwald – für den Zeitraum der vergangenen fünf Wochen weist die aktuelle Übersicht des rheinland-pfälzischen Koordinationszentrums Luchs und Wolf (Kluwo) insgesamt 12 Übergriffe auf Weidetiere aus, bei denen mindestens 27 Tiere getötet wurden.