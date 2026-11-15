Motorsport im Westerwald
Linus Parbel wird Rookie-Champion im Tourenwagen Cup
Stolz präsentiert Linus Parbel die Trophäe, die seine Vizemeisterschaft beim ADAC Tourenwagen Junior Cup 2026 dokumentiert.
Stolz präsentiert Linus Parbel die Trophäe, die seine Vizemeisterschaft beim ADAC Tourenwagen Junior Cup 2026 dokumentiert.
Cornelis Link

Mit 16 und kaum Rennerfahrung mischt ein Westerwälder im ADAC Tourenwagen Junior Cup die Konkurrenz auf. Wie schnell steigt der Newcomer weiter auf – und was steckt hinter seinem Erfolg?

Lesezeit 2 Minuten
Der Neuling im Autorennsport, Linus Parbel aus Wirges, ist im ersten Jahr seiner „Rennkarriere“ im übertragenen Sinne von null auf hundert durchgestartet. Beim ADAC Tourenwagen Junior Cup 2026 belegte er nach zwölf Rennen, die auf dem Hockenheimring, in der Motorsportarena in Oschersleben, auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg (Österreich), auf dem Salzburgring (Österreich) und zweimal auf dem Nürburgring ausgetragen wurden, nicht nur den zweiten ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungSport

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren