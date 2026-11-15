Motorsport im Westerwald Linus Parbel wird Rookie-Champion im Tourenwagen Cup Hans-Peter Metternich 15.11.2026, 17:00 Uhr

i Stolz präsentiert Linus Parbel die Trophäe, die seine Vizemeisterschaft beim ADAC Tourenwagen Junior Cup 2026 dokumentiert. Cornelis Link

Mit 16 und kaum Rennerfahrung mischt ein Westerwälder im ADAC Tourenwagen Junior Cup die Konkurrenz auf. Wie schnell steigt der Newcomer weiter auf – und was steckt hinter seinem Erfolg?

Der Neuling im Autorennsport, Linus Parbel aus Wirges, ist im ersten Jahr seiner „Rennkarriere“ im übertragenen Sinne von null auf hundert durchgestartet. Beim ADAC Tourenwagen Junior Cup 2026 belegte er nach zwölf Rennen, die auf dem Hockenheimring, in der Motorsportarena in Oschersleben, auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg (Österreich), auf dem Salzburgring (Österreich) und zweimal auf dem Nürburgring ausgetragen wurden, nicht nur den zweiten ...







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