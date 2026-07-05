Westerwälder Rennsporttalent Linus Parbel und seine Leidenschaft für schnelle Autos Hans-Peter Metternich 05.07.2026, 18:00 Uhr

i An diesem hochtechnisierten Rennsimulator, der alle Situationen auf einer Rennstrecke einschließlich Bewegungen im Fahrzeug darstellt, absolviert Linus Parbel zu Hause seine Trainingsrunden – sicher zehn Stunden die Woche. Parbel

Der Automobilrennsport hat in Deutschland immer noch viele Fans. Aktiv hinters Lenkrad steigen manch junge Fahrer, deren Namen man sich merken sollte. Wie etwa den von Linus Parbel.

Wenn junge Leute ein Ziel vor Augen haben, das sie mit Leidenschaft anstreben, ist das aller Ehren wert. So ein fokussierter Teenager ist Linus Parbel aus Wirges, der sich von Kindesbeinen an für den Rennsport interessiert. Mit gerade mal 15 Jahren fährt er heuer die ersten Siege bei offiziellen Rennen ein (unsere Zeitung berichtete).







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