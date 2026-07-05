Der Automobilrennsport hat in Deutschland immer noch viele Fans. Aktiv hinters Lenkrad steigen manch junge Fahrer, deren Namen man sich merken sollte. Wie etwa den von Linus Parbel.
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Wenn junge Leute ein Ziel vor Augen haben, das sie mit Leidenschaft anstreben, ist das aller Ehren wert. So ein fokussierter Teenager ist Linus Parbel aus Wirges, der sich von Kindesbeinen an für den Rennsport interessiert. Mit gerade mal 15 Jahren fährt er heuer die ersten Siege bei offiziellen Rennen ein (unsere Zeitung berichtete).