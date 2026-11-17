Schelle Karriere für Wirgeser? Linus Parbel startet erfolgreich im Rennsport durch Hans-Peter Metternich 17.11.2026, 16:00 Uhr

i Seinen „Arbeitsplatz“ im Cockpit eines VW Up GTI wird der Rookie-Champion Linus Parbel im kommenden Jahr mit einem Platz in einem Tourenwagen bis 500 PS tauschen. Parbel

Mit 16 Jahren setzt Linus Parbel im ADAC Tourenwagen Junior Cup erste Ausrufezeichen. Souveräne Testfahrten mit bis zu 500 PS locken namhafte Teams – ein Profivertrag könnte folgen.

Der Erfolg von Linus Parbel in seinem ersten Jahr im Rennsport im ADAC Tourenwagen Junior Cup ist in der Szene nicht unbeachtet geblieben. Der Newcomer aus Wirges meisterte Testfahrten auf verschiedenen Rennstrecken mit Tourenwagen bis 500 PS so souverän, dass namhafte Rennställe auf ihn aufmerksam geworden sind.







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