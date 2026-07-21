Landratswahl im Westerwald Linken-Kandidatin will Rat und Unterstützung sichern Katrin Maue-Klaeser 21.07.2026, 18:00 Uhr

i Line Bratenstein bewirbt sich für die Linke um das Landratsamt im Westerwaldkreis. Der Hedwigturm bei Bad Marienberg symbolisiert für sie den Weitblick, mit dem sie sich für alle Menschen der Region einsetzen will: „Niemand wird zurückgelassen“ ist ihr Motto. Röder-Moldenhauer

Die Linken-Kandidatin für das Amt des Landrats im Westerwaldkreis macht sich stark für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Die queere Förderschullehrerin engagiert sich gegen Spaltung und Ausgrenzung und für Barrierefreiheit.

Mit Line Bratenstein bewirbt sich erstmals im Westerwaldkreis eine Linken-Politikerin um das Amt des Landrats. Die 48-Jährige macht sich keine Illusionen, was ihre Erfolgsaussichten angeht – doch das schmälert nicht ihren Wunsch, in das Amt gewählt zu werden.







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