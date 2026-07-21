Die Linken-Kandidatin für das Amt des Landrats im Westerwaldkreis macht sich stark für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Die queere Förderschullehrerin engagiert sich gegen Spaltung und Ausgrenzung und für Barrierefreiheit.
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Mit Line Bratenstein bewirbt sich erstmals im Westerwaldkreis eine Linken-Politikerin um das Amt des Landrats. Die 48-Jährige macht sich keine Illusionen, was ihre Erfolgsaussichten angeht – doch das schmälert nicht ihren Wunsch, in das Amt gewählt zu werden.