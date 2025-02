Neugeborene im Westerwald Lina und Noah waren 2024 die beliebtesten Vornamen 02.02.2025, 10:13 Uhr

i Ein Blick in die Statistiken der Standesämter zeigt: Lina bei den Mädchen und Noah bei den Jungs waren 2024 in den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald die beliebtesten Vornamen für Neugeborene. Steffi Wehr/Röder-Moldenhauer. Fotostudio Röder-Moldenhauer

Wie nennen wir unser Kind? Vor dieser schwierigen Frage stehen alle werdenden Eltern. Welche Namen 2024 im Westerwaldkreis und im Kreis Altenkirchen besonders angesagt waren, verraten die Statistiken aus den Standesämtern.

Lina bei den Mädchen sowie Noah und Max bei den Jungen waren in den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald im Jahr 2024 jeweils die beliebtesten Vornamen für Neugeborene. Das wird beim Blick in die Statistiken der beiden Standesämter Wirges und Kirchen deutlich, in deren Verbandsgemeinden sich mit Dernbach und eben Kirchen die beiden einzigen Geburtskliniken in der Region befinden, nachdem die Station in Hachenburg im Frühjahr 2024 geschlossen ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen