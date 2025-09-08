Beim 10. Limesfest rund um den rekonstruierten Wachturm in Hillscheid reisten rund 3000 Besucher in die Römerzeit. Mit Schaukämpfen, römischem Handwerk, Spielen und Führungen wurde das UNESCO-Weltkulturerbe Limes lebendig präsentiert.

Zum zehnten Mal fand am Sonntag in Hillscheid das Limesfest statt. Dieser Rückblick in die Zeit der Römer, die auch im Westerwald einst präsent waren, erfreute sich großer Beliebtheit, nicht zuletzt durch die Vielfalt der Aktionen rund um den rekonstruierten Wachturm, die die Veranstalter mit viel Liebe zum Detail zusammengestellt hatten. Dass das Römerspektakel der Gemeinde Hillscheid wieder einmal mehr zu einem Erlebnis für Groß und Klein wurde, ist nicht zuletzt auf das Engagement des Kannenbäckerland-Touristik-Services Höhr-Grenzhausen und des Förderkreises Limes zurückzuführen. Von Seiten der Veranstalter heißt es: „Früher eher im Dorfcharakter, hat sich das Limesfest seit 2013 gewandelt und überregional einen Namen gemacht.“

i Zwei „Römer“ von der Privatinitiative „Drachenkopf Neuwied“ (rechts der Initiator Conrad Lunar) belebten im wahren Sinn des Wortes das Limesfest in Hillscheid in historischer Gewandung. Hans-Peter Metternich

Bürgermeister beziffert die Besucherzahl auf gut 3000

Das unterstreicht der Hillscheider Ortsbürgermeister Stephan Schnelle in Gespräch mit unserer Zeitung, der die Zahl der Gäste über den ganzen Tag verteilt auf gut 3000 Besucher beziffert. Der Ortschef dankte bei der Eröffnung des Spektakels all denjenigen, die zur Realisierung dieses Limestages beigetragen haben und hob namentlich dabei, ohne die anderen fleißigen Helfer hintanstellen zu wollen, Eckard Kilian, Winfried Schlotter und Manfred Knobloch vom Förderkreis Limes, sowie Markus Ströher und Annette Hartmann vom Kannenbäckerland-Touristik-Services Höhr-Grenzhausen hervor. Für Stephan Schnelle ist das Unesco-Weltkulturerbe Limes ein „Teil des Schatzes der Menschheit“. „Diesen Schatz wollen wir hier in Hillscheid nicht nur bewahren, sondern auch lebendig erhalten“, so der Ortsbürgermeister.

i In einer reichen Schriftensammlung über den Limes konnte bei Winfried Schlotter vom Freundeskreis Limes geschmökert werden. Hans-Peter Metternich

Lebendig war es am Sonntag rund um den Limesturm in Hillscheid allemal. Bei dem jüngsten Event hatte sich der Platz rund um den Limesturm in das zweite Jahrhundert nach Christus zurückverwandelt. Die Besucher erlebten einen Einblick in das römische Lagerleben und konnten erfahren, wie zur Zeit der Römer gelebt, gespeist und getrunken wurde. Mehr noch: Bei einer Reihe von Verkaufsständen konnte römisches Handwerk aus nächster Nähe betrachtet werden. Vor allem Kinder konnten spielerisch erfahren, was Geschichte bedeutet, wenn sie Brot im römischen Ofen backen, römische Spiele ausprobieren oder durch die Lager streifen und den Limesturm erklimmen konnten. Römerleben an allen Ecken und Enden.

i An dieser „Grabungsstelle“ durften die Kinder nach Gold suchen. Hans-Peter Metternich

Die Kleinen konnten selbst nach Gold suchen

Sei es in der „römischen Mathematikstunde“ oder beim Schnuppern an römischen Duftsalben, sei es bei römischen Brettspielen bei Rainer Kliebhan oder bei der Erkundung römischer Handelswege bei Manfred Knobloch. Beim Limesfest in Hillscheid, wo niemand hungern und dürsten musste, gab es an allen Ecken und Enden etwas Interessantes zu entdecken. Apropos entdecken, die Kleinen durften eifrig nach Gold suchen, und hier und da konnte ein Fund bejubelt werden. Derweil hatten die Turmbesucher einen tollen Blick aufs Festgelände und die Umgebung und konnten im Turm die Dauerausstellung „Von Rom zum Rhein“ besuchen und in einer Buchausstellung zum Thema Limes schmökern. Das jüngste Limesfest in Hillscheid war wieder einmal mehr ein Volltreffer.