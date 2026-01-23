Spielwarenhandel in Schräglage Limburger Filiale von Rofu Kinderland insolvent Andreas Egenolf 23.01.2026, 18:30 Uhr

i Die Filiale von Rofu Kinderland in der Limburger Dieselstraße ist seit mehr als 30 Jahren Anlaufpunkt für Spielwaren. Nun hat das Mutterunternehmen Insolvenz in Eigenverantwortung angemeldet. Andreas Egenolf

Mit Spielwaren R. Baldus, Habakuk und Rofu Kinderland gibt es in Limburg drei Geschäfte, die sich auf Spielwaren fokussiert haben. Doch ob das in Zukunft so bleibt, wird sich zeigen, denn eine Nachricht lässt in diesem Zusammenhang nun aufhorchen: Rofu Kinderland hat ein Insolvenzverfahren angemeldet.







