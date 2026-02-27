Chorgesang für junge Talente
Limburger Dommusik inspiriert junge Sänger
Neben dem Chorgesang, erhält jeder Sänger bei der Limburger Dommusik individuelle Stimmbildung.
Christof Henninger

Gemeinschaft, große Bühnen und bewegende Momente prägen den Alltag im Chor. Für zwei junge Sänger ist er weit mehr als ein Hobby – er ist Freundeskreis, Herausforderung und musikalische Heimat zugleich.

Noah Schlitt und Charlotte Theuke singen seit mehreren Jahren in der Limburger Dommusik. Was mit ersten Proben begann, ist für sie längst zu einem festen Bestandteil ihres Alltags geworden: Auftritte und Reisen prägen ihre Freizeit und schenken weit mehr als musikalische Erfahrung.

