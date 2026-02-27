Gemeinschaft, große Bühnen und bewegende Momente prägen den Alltag im Chor. Für zwei junge Sänger ist er weit mehr als ein Hobby – er ist Freundeskreis, Herausforderung und musikalische Heimat zugleich.
Lesezeit 2 Minuten
Noah Schlitt und Charlotte Theuke singen seit mehreren Jahren in der Limburger Dommusik. Was mit ersten Proben begann, ist für sie längst zu einem festen Bestandteil ihres Alltags geworden: Auftritte und Reisen prägen ihre Freizeit und schenken weit mehr als musikalische Erfahrung.