Outlet-Projekt in Montabaur Limburg ruft zum Widerstand gegen FOC-Erweiterung auf Thorsten Ferdinand 18.09.2026, 06:00 Uhr

i Die Stadt Limburg sieht das Outlet in Montabaur als Bedrohung für ihren Einzelhandel. Archiv Thorsten Ferdinand. Thorsten Ferdinand

Die Erweiterung des Outlets in Montabaur ist bereits in vollem Gange. Der Magistrat der Stadt Limburg will das jedoch nicht einfach hinnehmen. Der Bürgermeister erklärt nun, warum Widerspruch gegen die Baugenehmigung eingelegt wurde.

Als die Kreisverwaltung Montabaur zu Jahresbeginn die Baugenehmigung für die Erweiterung des Outlets in Montabaur erteilte, schien es zunächst so, als würden die Nachbarkommunen auf Rechtsmittel verzichten. Inzwischen hat der Magistrat der Stadt Limburg aber doch noch Widerspruch gegen die Entscheidung der Westerwälder Bauaufsichtsbehörde eingelegt.







Artikel teilen

Artikel teilen