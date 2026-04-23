Ob individuell und auf eigene Faust oder geführt in einer Gruppe: Die Wandertouren Limbacher Runden bereichern seit zehn Jahren das Freizeitangebot im Westerwald und halten viele neue Einblicke in und Ausblicke auf die Heimat bereit.
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Als der Kultur- und Verkehrsverein (KuV) Limbach 2016 unter dem Namen „Limbacher Runden“ seine ersten Wandertouren vorstellte, konnte niemand ahnen, wie sich dieses Angebot entwickeln würde. Heute kann man mit Fug und Recht behaupten, dass der kleine Verein damit das Wandern in der Region nachhaltig mitgeprägt hat.