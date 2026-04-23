Seit zehn Jahren geöffnet Limbacher Runden bereichern das Wäller Wander-Angebot Nadja Hoffmann-Heidrich 23.04.2026, 11:00 Uhr

i Siggi Breuer (von links), Ralph Hilger und Finn Bongartz freuen sich darüber, dass die Limbacher Runden seit zehn Jahren gut von Wanderern angenommen werden. Zum runden Geburtstag macht der Kultur- und Verkehrsverein (KuV) Limbach seinen Gästen ein Geschenk: In einer Talaue zwischen Limbach, Heuzert und Heimborn - direkt an einem beliebten Wanderweg gelegen - wurde, mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse Westerwald-Sieg, ein gemütliches Waldsofa mit Fernblick errichtet. Röder-Moldenhauer

Ob individuell und auf eigene Faust oder geführt in einer Gruppe: Die Wandertouren Limbacher Runden bereichern seit zehn Jahren das Freizeitangebot im Westerwald und halten viele neue Einblicke in und Ausblicke auf die Heimat bereit.

Als der Kultur- und Verkehrsverein (KuV) Limbach 2016 unter dem Namen „Limbacher Runden“ seine ersten Wandertouren vorstellte, konnte niemand ahnen, wie sich dieses Angebot entwickeln würde. Heute kann man mit Fug und Recht behaupten, dass der kleine Verein damit das Wandern in der Region nachhaltig mitgeprägt hat.







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