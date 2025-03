. Die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum fielen 2020 bei der „Liedertafel“ Hellenhahn-Schellenberg Corona zum Opfer. Mit mehreren Veranstaltungen soll dieses nun in 2025 nachgeholt werden. Bereits 1895 wird in eine Schulchronik erstmals ein Männerchor erwähnt, weshalb dies als Gründungsjahr angenommen werden kann.

Um Nachwuchs zu fördern, wurde in der Schule viel gesungen, und der Schulchor unterstütze gelegentlich den Männerchor. 1925, einer Pause nach dem Ersten Weltkrieg übernahm der Hellenhahner Hugo Schmidt die Leitung des Männerchores. Die Sangestätigkeit geriet aber ins Stocken, weil die Männer die Woche über zur Arbeit waren. In den Jahren des Zweiten Weltkrieges war die Sangestätigkeit dann ganz zu Ende. 1945 schließlich taten sich Männer und Frauen zusammen, um an kirchlichen Feiertagen gemeinsam zu singen.

i Der Gemischte Chor "Liedertafel" im Jahr 1995 anlässlich des 100-jährigen Bestehens vor der Pfarrkirche St.Petrus in Ketten in Hellenhahn. Vorsitzender Paul Bär (hinten 2.v.l.) und Chorleiter Franz-Josef Kexel (hinten 2.v.r.) Repro: Willi Simon. "Liedertafel"

1949 erfolgte der eigentliche Neubeginn, und man trat dem Sängerbund Rheinland-Pfalz bei. Es folgten Jahre der Chortätigkeit mit rund 30 Sängern. 1950 konnte das erste Konzert mit den Vereinen aus Pottum und Neustadt gegeben werden. Als die Sängerzahl des Chores auf rund 25 zurückging, wurde im November 1964 der Gemischte Chor aus der Taufe gehoben, der sehr schnell auf 50 Sängerinnen und Sänger anwuchs. 1972 legte Oswald Mohr, der den Chor bisher begleitet hatte, den Dirigentenstab nieder. Franz-Josef Kexel übernahm den Chor, den er 28 Jahre leiten sollte.

Kexel gründete 1974 dazu einen Kinderchor, den er viele Jahr erfolgreich führte und der bis Ende der Neunziger Jahre Bestand hatte. 1975 wurde Paul Bär zum Ersten Vorsitzenden gewählt. Damit begann die Blütezeit des Gemischten Chores „Liedertafel“. Das dynamische Führungsduo Kexel/Bär führte den Verein vom „Ständchenchor“ zum Leistungschor, die diesen weit über den Westerwald hinaus bekannt machten. 1981 wurde erstmals der Titel eines „Meisterchores“ errungen. Der Erfolg konnte 1985 wiederholt werden. Die Sängerzahl war auf 96 Aktive angestiegen.

i 1985 war das große 90-jährige Jubiläum mit insgesamt 3900 Sängerinnen und Sängern aus 60 Chören. Vorne stehend der Chorleiter des Gemischten Chores "Liedertafel" Franz-Josef Kexel. Vor der Bühne die Stadtkapelle aus Rennerod. Repro: Willi Simon. "Liedertafel"

1985 war das 90-jährige Gründungsfest des Chores, das mit 3900 Sängerinnen und Sänger aus über 60 Chören gefeiert wurde. Mit Konzertreisen nach Zagreb und Ungarn machte der Chor europaweit auf sich aufmerksam. In der St. Stephansbasilika in Budapest sang man vor 2000 Besuchern. Auch in den 1990-er Jahren verbuchte der Chor viele sängerische Erfolge bei diversen Auftritten.

Mit dem Ende der Tätigkeit von Franz-Josef Kexel und Paul Bär ging dann aber auch die Blütezeit des Gemischten Chores zu Ende. 2010 musste dann die Arbeit des Gemischten Chores nach 46 Jahren endgültig eingestellt werden. 1999 zum Jubiläumsfest des damals noch bestehenden Kinderchores wurde der „Chor der Ehemaligen des Kinderchors“ ins Lebens gerufen und unter musikalischer Leitung von Ludwig Schmidt und der organisatorischen Leitung von Beate Schilling unter dem Dach der „Liedertafel“ als „Good News“ gegründet. Good News eroberte sich neue Felder der Chormusik, die bis dahin in Hellenhahn-Schellenberg noch nicht beschritten wurden. Moderne zeitgenössische Literatur mit Klavier-, Band- und Orchesterbegleitung hielten Einzug in Hellenhahn-Schellenberg. Es folgten große Konzerte, die in Erinnerung bleiben werden.

i Die inzwischen renommierte Formation "Good News" trat in die Fußstapfen des Gemischten Chores "Liedertafel". Repro: Willi Simon. Good News

Ludwig Schmidt, Andreas Huth, Dorothea Raukes, Fabian Glück und heute Marco Herbert brachten ihr beachtliches Können auf hohem Niveau und Musikalität in den Chor ein, der heute 46 Aktive zählt. Diese geben Anlass zu einer hoffnungsvollen Zukunft von Good News. Der Stern der “Liedertafel" ist in zwar anderer Form, aber nun neu erstrahlt.

Mit der Mitgestaltung eines Gottesdienstes durch Good News am Sonntag, 30. März, in der Pfarrkirche in Hellenhahn und einem anschließenden Beisammensein mit Rückblicken im benachbarten Pfarrheim beginnt der Reigen mehrerer Veranstaltungen um das Vereinsjubiläum.