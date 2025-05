Liebe und Musik im Wonnemonat Mai – was kann es Schöneres geben. Der Folklorechor Montabaur und Freunde der Formation brachten beides in einem Konzert gekonnt zum Ausdruck.

„All you need is Love“, unter diesem Motto stand das Frühjahrskonzert des Folklorechores Montabaur, das am Freitagabend eine stattliche Zahl von Besuchern in das Forum St. Peter in Montabaur lockte. Zusammen mit Musica Viva aus Welschneudorf banden die Sängerinnen und Sänger (beide Chöre stehen unter der musikalischen Leitung von Regine Reisinger) „einen frühlingsbunten Strauß von eingängigen Melodien rund um die Liebe im Wonnemonat Mai“, wie Ulrich Rothkegel es bei der Begrüßung der Gäste formulierte.

Der „liebestolle“ Abend war in der Tat, nicht zuletzt wegen des breit gefächerten Repertoires, ausgesprochen unterhaltsam, und für die, die dabei waren, eine Wonne, wie der Beifall und die Zurufe des Publikums unschwer erkennen ließen. Ulrich Rothkegel begleitete als Moderator die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Informationen über die Stücke auf der Reise durch einen im wahren Sinn des Wortes liebenswerten Abend.

i Die Liebe wurde in 13 Sprachen in Musik nachgezeichnet. Hans-Peter Metternich

Eberhard Nöst am Piano, Frank Seliga (Percussion) und am Ende auch Rainer Mies am Klavier waren die instrumentalen Begleiter des Chores. Mehr noch, die Pop Coverband „Halftime“ aus der Großregion Limburg mit Andreas Debusmann (Bass), Norbert Becker (Gitarre und Keyboard), Udo Hennemann (Schlagzeug) und allen voran die charmante Sängerin Isabel Lau gaben dem Abend noch einen besonderen Reiz. Lau agierte darüber hinaus auch als Pianistin und Dirigentin des Chores. Der, man könnte sagen, „Lieb“-Reiz des Konzertes erwuchs aus dem Repertoire, bei dem sich, alles um die Liebe drehte. Eben „All you need is Love“, ein Song, der sich wie ein roter Faden durch den Konzertabend schlängelte.

Ganz auf Liebe eingestellt war auch die Dekoration im Forum St. Peter. Rote Luftballon-Herzen wiegten sich sanft im Saal zu den Klängen der Sänger und Instrumentalisten, die mit viel Leidenschaft und Enthusiasmus die Zuhörer auf eine Reise durch die Welt bekannter Liebeslieder mitnahmen. Die Lieder passten so gut zum Publikum wie der Song „Du passt so gut zu mir“ von den Comedian Harmonists, oder das Bekenntnis von Marika Rökk „Ich brauche keine Millionen“. Da tanzte das Blumenmädchen aus „My Fair Lady“ die ganze Nacht, bei einem „Rendezvous mit Frankreich“ träumte ganz Paris von der Liebe, und der Chor schwärmte nach einem Bummel über die Champs Elysee vom „Chanson d’ amour“.

i Die Pop-Coverband „Halftime“ aus der Großregion Limburg gab dem Abend noch einen besonderen Reiz. Hans-Peter Metternich

Wie polyglott die Liebe daherkommen kann, demonstrierte eine zehnköpfige Gruppe des Chores, die nach dem Liebeslied von Bodo Wartke die Herzenswärme in 13 Sprachen in Musik skizzierte. Ein charmantes Zwischenspiel, das die Intermezzi der Band vor und nach der Pause mit der charismatischen Sängerin Isabel Lau instrumental bereicherten. Übrigens, die Band war es auch, die sozusagen in der dritten Halbzeit des Konzertes die Zuhörer noch einige Zeit bei Musik und Gesang, bei Wein und Brezeln, einige tanzten sogar zur Musik, von der Liebe träumen ließ. Getreu dem Motto des Abends: „All you need is Love“. Für die Zuhörer war das eine Punktlandung.