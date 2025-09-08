Nach langen Jahren der Vorbereitung und gut einem halben Jahr der intensiven Arbeit hat in Liebenscheid das Grün eines modernen Kunstrasenplatzes das Rot der Asche ersetzt. Mit dem neuen Kunstrasenplatz ist der TSV Liebenscheid nun bestens für die Zukunft aufgestellt.

Bereits im Jahr 2015 wurden grobe Planungen für dieses Vorhaben aufgenommen. Freudig und mit Stolz auf das Geleistete wurde nun der neue Platz eingeweiht. Wie der TSV Liebenscheid berichtet, zeichnete Vorsitzender Henrik Theis in seiner Ansprache den langen Weg zur Realisierung des Kunstrasenplatzes nach.

i Geschafft! Das Grün eines modernen Kunstrasenplatzes hat das Rot der Asche ersetzt. Mit dieser Maßnahme ist der TSV Liebenscheid nun bestens für die Zukunft aufgestellt. Röder-Moldenhauer

Dabei wurde eine immense Eigenleistung erbracht. Insgesamt gab es 77 Arbeitseinsätze, d ie Gesamtanzahl an Arbeitsstunden betrug 3617 Stunden. Das entspricht 151 vollen 24-Stunden-Tagen.

Es folgten einige Grußworte, die alle erkennen ließen, wie sehr das Engagement des TSV und der ganzen Dorfgemeinschaft geschätzt wird, hebt der TSV hervor. Alle Redner hätten den Eindruck vermittelt, herzlich mit dem TSV Liebenscheid verbunden zu sein.

i Bei der Sportplatzeinweihung wurde auf die Verwirklichung des Projektes zurückgeschaut und allen Mithelfenden gedankt. Röder-Moldenhauer

Der Tag der Einweihung eines solchen Großprojekts sei auch ein Anlass gewesen, Danke zu sagen. Ein ganz besonderer Dank ging an den Bauleiter Volker Peter, der diese Aufgabe mit Fachkenntnis und Bravour ausgefüllt habe. „Unser TSV ist sich bewusst, dass ohne die vielen Helfer und Beteiligten der Bau nicht möglich gewesen wäre“, heißt es seitens des Vereins weiter. Daher wurden bei dem Fest auch eine Reihe von Menschen geehrt. Ein herzlicher Dank ging auch an die SV Hof/SG Basalt, die in der Bauphase dem TSV Gastrecht für die Nutzung der dortigen Sportanlage inklusive den Sanitäranlagen eingeräumt hatte.

Ein weiterer Höhepunkt des Tages sei das erste Heimspiel auf dem neuen Platz gewesen. Auch wenn sich dabei die Liebenscheider gegen die TuS Bad Marienberg 2 mit 0:3 geschlagen geben müssen, der Feierlaune anlässlich der Einweihung habe auch dieses Ergebnis keinen Abbruch getan. Bis spät in die Nacht hinein wurde unter dem neuen Flutlicht fröhlich gefeiert.