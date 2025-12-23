Weihnachtsglanz in Rennerod Lichter strahlen am Haus mit Kindern um die Wette Angela Baumeier 23.12.2025, 10:56 Uhr

i Funkelnde Lichter, besondere Atmosphäre und natürlich auch passende Musik: In der Bahnhofstraße 27 in Rennerod können sich Besucher im Weihnachtsglanz aufs Fest einstimmen. Röder-Moldenhauer

Ein funkelndes Vergnügen bereitet Ferdinand Schmidt alljährlich mit seinen zig Lichterketten an dem Haus in der Bahnhofstraße in Rennerod vielen Menschen. Dann strahlt das Herz des Westerwälders, der gern allen eine helle Freude bereitet.

An dem Haus in der Bahnhofstraße 27 in Rennerod glitzert und funkelt es wie in einem Weihnachtswunderland. Dafür sorgt seit vielen Jahren Ferdinand Schmidt, der selbst diese leuchtende Deko mindestens genauso liebt, wie es viele Nachbarn oder Passanten tun.







