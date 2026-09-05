Projekt „Drei Eichen“ Leuterod: Bürgerbegehren gegen Windpark ist unzulässig Katrin Maue-Klaeser 05.09.2026, 10:00 Uhr

i Bis zu sieben Windkraftanlagen will die Energieversorgung Mittelrhein im Waldgebiet „Drei Eichen“ aufstellen. Die Räte der vier Anrainergemeinden stehen dem Vorhaben positiv gegenüber – nicht so die Unterzeichner eines Bürgerbegehrens. Symbolfoto/Arne Dedert/dpa. picture alliance/dpa

Der Gemeinderat in Leuterod folgt dem Beschlussvorschlag der Wirgeser VG-Verwaltung und lehnt einen Bürgerentscheid zum Windpark „Drei Eichen“ ab. Die Bürgerinitiative appelliert vergeblich ans Gremium. Warum das Projekt wohl trotzdem auf Eis liegt.

„Es geht hier jetzt nicht darum, was sinnvoll ist, sondern was rechtens ist.“ Mit diesen Worten leitet Ortsbürgermeister Ralf Quirmbach betont sachlich zu dem Thema der Leuteroder Gemeinderatssitzung über, das wohl die meisten der rund zwei Dutzend Zuhörer in die Malberghalle gezogen hat: die Entscheidung über die „Zulässigkeit des Bürgerbegehrens der Bürgerinitiative ‚Erhaltet unsere Natur und Wälder’“ zum geplanten Windpark „Drei Eichen“.







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