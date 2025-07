Ruth Paige, geborene Ullmann, ist im Alter von 90 Jahren am 4. Juli gestorben. Sie war die letzte Überlebende der Westerburger Juden. Als Dreijährige musste sie mit ihren Eltern 1938 aus Deutschland fliehen, sie lebte in den USA. Ihre Lebensgeschichte hat die ehemalige Stadtarchivarin Maria Meurer erfasst, mit der Ruth Paige bis zum Ende ihres Lebens in Kontakt stand. „Unsere ganze Familie weiß es zu schätzen, dass Sie sich so viel Mühe gemacht haben, um uns zu helfen, die Geschichte unserer Familien zu finden“, schreibt der Enkelsohn an Maria Meurer, als er ihr die Todesnachricht der Großmutter übermittelt.

Die am 19. August 1938 in die USA ausgewanderte Jüdin reiste 2019 erstmals wieder aus Seattle/USA in ihre Westerwälder Geburtsstadt. Anlass war, dass Maria Meurer ihr Werk „Verfolgt – Vertrieben – Vernichtet“, in dem sie die Lebensgeschichten von 140 jüdischen Opfern des Nazigregimes darstellt, präsentierte. Sie alle waren Mitbürger der Stadt Westerburg. Maria Meurer beschreibt in dem Buch auch das Schicksal der sechs Mitbürger, die eines natürlichen Todes in der Heimat starben, sowie den Lebensweg von 68 Männern und Frauen, denen die Ausreise gelang. Zu ihnen, beziehungsweise zu deren Nachfahren, hatte Meurer Kontakt aufgenommen, so auch zu Ruth Paige. Die damals 84-Jährige war 2019 die einzige Auswanderin, die noch am Leben war.

„Ich habe Ruth Paige als warmherzige und immer interessierte Persönlichkeit kennengelernt.“

Maria Meurer stand im Kontakt mit Ruth Paige.

Noch heute ist diese Begegnung für Maria Meurer ein sie bewegender Moment. Hatte doch Ruth Paige zunächst gezögert, überhaupt in Kontakt mit der ehemaligen Westerburger Stadtarchivarin zu treten, die unermüdlich die Schicksale der einstigen Westerburger Juden erforschte. „Ich schrieb ihr, dass ich ein Gedenkbuch schreibe, um die Erinnerung an die NS-Opfer wachzuhalten. Dass so etwas nie wieder geschieht, dazu sollte mein Buch beitragen. Es soll Mahnung sein“, erinnert sich Meurer. So willigte Ruth Paige schließlich in eine Kontaktaufnahme ein, die in der persönlichen Begegnung 2018 gipfelte.

Maria Meuer führte Paige durch ihre einstige Heimatstadt, fuhr mit ihr auch nach Montabaur, wo ein Stolperstein an deren Mutter erinnert. „Ruth, wie ich sie nennen durfte, war total gerührt, das alles zu erleben“, erzählt Meurer weiter. Unvergessen sind für sie die Worte der 84-Jährigen am Abschiedsabend: „Maria, ich weiß jetzt, was Heimat ist.“ In anrührenden Worten berichtete Paige später davon, was diese Reise in ihr alles auslöste.

Psychologin setzte sich für soziale Gerechtigkeit ein

„Ich habe Ruth Paige als warmherzige und immer interessierte Persönlichkeit kennengelernt“, sagt Meurer. In ihrem Buch berichtet sie auch über das Schicksal der Familie Ullmann, die eine alteingesessene Kaufmanns- und Viehhändlerfamilie seit dem 18. Jahrhundert in Westerburg war. Vater Adolf Ullmann (1898–1988) heiratete 1934 in Montabaur Else Heumann (1910–1999) und bezog in Westerburg eine Mietwohnung in der Neustraße 33. Am 4. Mai 1935 kam in Montabaur Tochter Ruth Berta zur Welt. 1938 emigrierte die Familie in die USA.

Über Ruth Paiges Biografie berichtet die Autorin, dass sie in New York eine sehr gute Schulbildung genoss. 1954 heiratete sie Albert Paige. Gemeinsam mit ihm studierte sie und machte den Master-Abschluss. Das Ehepaar bekam drei Kinder. Ruth Paige promovierte mit dem Spezialgebiet Psychologie zum Doktor der Philosophie. Sie engagierte sich in der Washington State Psychologie Association und der American Psychological Association, publizierte Werke, die zu Standardwerken der Psychologie wurden. „Den Schwerpunkt ihrer Verbandsarbeit legte sie auf die Förderung der sozialen Gerechtigkeit. Sie setzte sich für die Rechte von Frauen, Schwulen, Lesben und Transgender (LGBTQ-Menschen) sowie von ethnischen Minderheiten ein.“ (Seite 390)