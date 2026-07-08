Großarbeiten am Wiesensee Letzte große Auftragsvergaben vor dem Wiederanstauen Angela Baumeier 08.07.2026, 12:45 Uhr

i Um den Wiesensee zu mähen, wurden Spezialmaschinen eingesetzt. Die Firma wird nun auch den Schlamm umlagern. Archiv Röder-Moldenhauer

In der wohl wichtigsten Ausschusssitzung in der VG Westerburg haben die Mitglieder unter Bürgermeister Markus Hof alles klar gemacht für die Schlammumlagerung und den Einbau der Wehrschwelle der Hochwasserentlastungsanlage.

Jetzt ist es so weit: In seiner wohl wichtigsten Sitzung, wie Bürgermeister Markus Hof wertete, hat der Ausschuss für Bau, Planung, Wirtschaft, Verkehr und Umwelt der Verbandsgemeinde Westerburg die letzten Großaufträge für den Wiesensee einstimmig vergeben, die vor dem erhofften Wiederanstauen stehen, das 2027 erfolgen soll.







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