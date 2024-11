Organisation kündigt letzte Ausgabe an - Dank an alle helfenden Hände Letzte Ausgabe am 11. Dezember: Solidarität in Not schließt Spendenstelle in Montabaur 24.10.2024, 15:07 Uhr

i Blick in die Räume des Vereins „Solidarität in Not“ an der Oderstraße 22 in Montabaur: Letztmals werden dort am 11. Dezember Artikel ausgegeben. Vielen Menschen hat die Organisation in den vergangenen Jahren helfen können. Solidarität in Not

Montabaur. Nach einer intensiven Zeit voller Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe schließt der Verein „Solidarität in der Not“ seine Türen in der Spendenstelle in der Oderstraße 22 Montabaurs. Am Montag, 9. Dezember, von 17.30 bis 19.30 Uhr können Sachspenden abgegeben werden. Die letzte Ausgabe ist am Mittwoch, 11. Dezember, ebenfalls 17.30 bis 19.30 Uhr.

„Mit großer Dankbarkeit blickt der Verein auf die vergangenen dreieinhalb Jahre zurück“, schreibt er in einer Mitteilung am Donnerstag. „Seit der verheerenden Flut im Ahrtal sei der Verein unermüdlich im Einsatz, um Menschen in Not zu helfen.

