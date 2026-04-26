Es war eine der letzten Aufgaben für den Präsidenten des Landesjagdverbandes, Dieter Mahr, der etwas später beim Landesjägertag in Westerburg seiner Herausforderin unterlag: die Ehrung von zwei besonders engagierten Jägern aus dem Westerwaldkreis.
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Der Schauplatz für eine Entscheidung, die für ganz in Rheinland-Pfalz eine Bedeutung hat, war jetzt die Stadthalle – und das bei bestem Wetter: Während draußen die Sonne schien, ging es bei der Delegiertentagung des Landesjagdverbandes in der voll besetzten Halle meist gar nicht so sonnig zu: Kontrovers diskutierte Inhalte und vor allem jede Menge Personaldiskussionen prägten den ganzen Nachmittag die Versammlung.