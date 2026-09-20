Literatur trifft Genuss: Autorin Sonja Ross las in Hachenburg aus ihrem neuen Roman, dazu servierte ein Koch kulinarische Szenen von Sylt bis in den Westerwald. Eine weitere Lesung folgt am 24. September.
Lesezeit 2 Minuten
Ein kurzweiliger Abend mit einer schönen Geschichte, einem leckeren Drei-Gänge-Menü und guten Gesprächen: So lautet das Fazit der kulinarischen Lesung mit Sonja Roos in Hachenburg. Zu der ausverkauften Veranstaltung im Showroom der Firma Wünsche am Alten Markt hatten die Hähnelsche Buchhandlung und die Stadtbücherei Hachenburg eingeladen.