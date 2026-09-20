Mit Autorin Sonja Roos Lesung in Hachenburg vereint Literatur und Kulinarik Mariam Nasiripour 20.09.2026, 15:00 Uhr

i Autorin Sonja Roos (rechts) im Gespräch mit einigen Gästen. Mariam Nasiripour

Literatur trifft Genuss: Autorin Sonja Ross las in Hachenburg aus ihrem neuen Roman, dazu servierte ein Koch kulinarische Szenen von Sylt bis in den Westerwald. Eine weitere Lesung folgt am 24. September.

Ein kurzweiliger Abend mit einer schönen Geschichte, einem leckeren Drei-Gänge-Menü und guten Gesprächen: So lautet das Fazit der kulinarischen Lesung mit Sonja Roos in Hachenburg. Zu der ausverkauften Veranstaltung im Showroom der Firma Wünsche am Alten Markt hatten die Hähnelsche Buchhandlung und die Stadtbücherei Hachenburg eingeladen.







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